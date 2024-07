"Não tenho medo dos poderosos", diz Adriane no lançamento da pré-candidatura

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), lançou oficialmente na noite desta sexta-feira (19), sua pré-candidatura à reeleição nas Eleições Municipais 2024.

Como esperado, o evento contou com a presença da senadora Tereza Cristina (PP), além do deputado federal Luiz Ovando, vereadores do partido da pré-candidata e outros políticos.

“Adriane organizou a casa, executou o que muitos não fizeram e tenho certeza que a população enxerga isso. Por isso, vai ajudar a construir mais um capítulo da história de Campo Grande”, destacou a senadora Tereza Cristina.

Aos apoiadores, Adriane afirmou que a política é um meio de serviço à comunidade, promovendo mudanças concretas por meio de comprometimento e ação, a qual pretende continuar levando a população Campo-grandense.

“Foram muitos desafios, muitos falaram que eu não ia ar conta quando assumi a gestão. Mas depois de dois anos, chegamos até aqui, fizemos o que muitos prometerem e não fizeram. Campo Grande tem problemas sim, assim como todas as cidades do país, mas vamos resolver com responsabilidade, pensando sempre na população que é quem nos interessa”, disse Adriane.



Eleita vice-prefeita da Capital em abril de 2022, Adriane foi primeira mulher a assumir a Prefeitura da Cidade. Ainda em sua explanação, ela destacou não ter medo dos ‘poderosos do Estado’.

“Não tenho medo desses poderosos do Estado. Já sofri muitos preconceitos, mas aprendi a nunca ser vítima e avançar com coragem. E dessa vez não será diferente”, finalizo a pré-candidata.

O deputado estadual Lídio Lopes, celebrou o ato ao lado de Adriane Lopes. “O PP lança hoje a única mulher conservadora para disputar as eleições. Cada dificuldade que colocam no nosso caminho, nos dá mais força para lutar pelo que acreditamos. Campo Grande precisa da continuidade e estabilidade de alguém que conheça duas demandas. Vamos brigar nessas eleições”, pontou Lídio.

Veja momentos do lançamento da pré-candidatura de Adriane:

