Lula deve viajar para Rússia ainda em maio deste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar, ainda em maio deste ano, para a Rússia, para a celebração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 8 de maio de 1945, quando as tropas aliadas tomaram Berlim e representantes do regime Nazista se renderam.

A viagem é um convite do presidente russo, Vladimir Putin, feita durante conversa com Lula na manhã desta segunda-feira (27), e o Palácio do Planalto já confirmou que o presidente brasileiro indicou intenção de comparecer” à Rússia.

“O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia”, disse a nota.

Durante a conversa, Lula e Putin trataram sobre outros temas da agenda global e bilateral, incluindo a guerra da Rússia na Ucrânia, com o brasileiro destacando o “compromisso do Brasil com a promoção da paz”.

“Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil na busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na Organização da Nações Unidas (ONU) em setembro passado”, informou o Planalto.

