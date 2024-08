Lula diz que Musk "tem que aceitar as regras deste país"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista à rádio MaisPB, da Paraíba, nesta sexta-feira (30), que o bilionário Elon Musk deve aceitar as regras do Brasil e cumprir as decisões da Justiça brasileira.

“Todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição e às leis brasileiras“, disse o presidente em sua entrevista.

Além disso, Lula reforçou que Musk “tem que aceitar as regras deste país e, se este país tomou uma decisão através da Suprema Corte, tem que acatar“. “Ele pensa que é o quê? Ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira“, afirmou.

As falas se referem ao atrito entre a plataforma X, antigo Twitter, que pertence ao bilionário, e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula ainda ressaltou que o Brasil não é uma “sociedade que tem complexo de vira-lata”.

