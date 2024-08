Lula e presidente da Colômbia e México cobram transparência na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, na tarde desta quinta-feira (1º), com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, sobre a situação na Venezuela após a reeleição de Nicolás Maduro, que foi contestada por parte da comunidade internacional.

Em nota conjunta, divulgada após a conversa entre os líderes, os três países voltaram a cobrar uma maior transparência na verificação dos votos das eleições venezuelanas, realizada no último fim de semana.

Além disso, os presidentes pediram “máxima cautela” em relação a atos políticos e sociais durante manifestações na Venezuela, “a fim de evitar uma escalada de episódios violentos”, e também cobraram o “respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela”.

No documento, os países se colocaram à disposição para contribuir na busca por uma solução para a crise política que assola a Venezuela.

“Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano”, diz um trecho da nota.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também