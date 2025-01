Lula e Trump podem se encontrar em jantar nos Estados Unidos

O empresário brasileiro Mario Garnero, do grupo Brasilinvest, está articulando um jantar entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro está previsto para ocorrer no dia 17 de fevereiro, no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, propriedade do presidente norte-americano.

A possível reunião ainda não foi confirmada oficialmente pelo governo brasileiro, mas fontes consultadas pela CNN indicam que, apesar das diferenças ideológicas entre os dois presidentes, há pontos de convergência que podem ser explorados para um diálogo produtivo.

Garnero também convidou Lula para ministrar uma aula magna a uma plateia de cerca de 400 empresários interessados em investir no Brasil. O evento está programado para o dia 15 de fevereiro, no Hotel Hilton, como parte de um seminário de negócios.

No fim de novembro de 2024, o empresário esteve no Palácio do Planalto ao lado do CEO do Abu Dhabi Investment Group, Zayed Bin Aweidha, em reunião com Lula.

O histórico de Garnero inclui articulações bem-sucedidas para aproximações diplomáticas. Ele foi responsável por organizar um jantar entre o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e Trump em março de 2020, também em Mar-a-Lago.

Além disso, atuou para estreitar relações entre Lula e o ex-presidente George W. Bush em 2002, período em que Washington demonstrava grande desconfiança em relação ao petista recém-eleito.

Garnero tem longa experiência na organização de encontros com líderes políticos de relevância mundial. Já promoveu eventos no Brasil e no exterior envolvendo ex-presidentes norte-americanos como Ronald Reagan e Bill Clinton.

