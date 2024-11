Lula jantará com o presidente da China no Itamaraty ainda nesta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara um jantar, nesta quarta-feira (20), para receber o presidente chinês, Xi Jinping, no Itamaraty. O compromisso, no entanto, vem levantando conversas nos bastidores do Itamaraty, que apontam para um possível aumento na distância da relação entre o mandatário brasileiro e Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos.

O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, o deputado Fausto Pinato (PP-SP) deu detalhes sobre o jantar. “A visita gera expectativa sobre como serão as relações. Sabemos da importância dos EUA, precisamos de boa relação. Mas a China é a maior parceira, não podemos ficar presos em narrativas de democracia versus liberdade etc. Por isso, convidei parlamentares de esquerda, centro e direita. Meu critério foi chamar quem não faz confusão”, explicou.

Criticando a ofensa da primeira-dama Janja a Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e futuro integrante do governo Trump, Pinato detalhou que convidou parlamentares que não se exaltariam e causariam confusão com Xi Jinping.

“Não são da confusão, não agiriam nem como a Janja nem como os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. [O ministro das Relações Institucionais] Alexandre Padilha me pediu sugestões, eu entreguei a lista de deputados e senadores. É importante o Brasil mostrar amadurecimento e pragmatismo”, finalizou.

