Lula participará de pelo menos cinco encontros bilaterais na Cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará de pelo menos cinco encontros bilaterais durante a reunião de Cúpula do G7, que acontece de 13 a 15 de junho em Borgo Egnazia, na Itália, além de ter recebido oito pedidos para encontros do tipo.

Participarão da Cúpula sete membros do grupo - Estados Unidos, Itália, França, Reino Unido, Japão, Canadá e Alemanha - e convidados, dentre eles, o papa Francisco, cujo Lula solicitou um encontro.

Até o momento, Lula já recebeu oito pedidos para reuniões bilaterais e, segundo o Itamaraty, já aceitou os convites do primeiro-ministro da Índia, Narendra Mod, e dos presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, da França, Emannuel Macron, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Se espera que o presidente fale sobre assuntos como trabalho decente, combate à fome e taxação dos super-ricos.

