Lula vai à Ribas para inauguração de fábrica da Suzano

Pela terceira vez neste ano, o presidente Lula (PT), vem a Mato Grosso do Sul, e desta vez a visita ocorrerá em Ribas do Rio Pardo na quinta-feira (5), onde o chefe do Executivo participa da inauguração da mega fábrica, denominada Projeto Cerrado da Suzano.

A planta, anunciada em maio de 2021 e concluída em julho de 2024, é considerada a maior fábrica de celulose em linha única do mundo, com capacidade instalada de 2,55 milhões de toneladas anuais e teve investimento privado na escala de R$ 22,2 bilhões.

Lula também iria a Antônio João, onde formalizaria o acordo de demarcação de terras indígenas, firmado com produtores, mas em contato com a comunicação do Palácio do Planalto, essa agenda sequer foi citada.

O presidente esteve em Mato Grosso do Sul em abril, oportunidade em que visitou a fábrica da JBS em Campo Grande e participou do envio de carne para a China, além de anunciar fomento para os produtores. Em Julho, Lula sobrevoou a região do Pantanal em Corumbá, para acompanhar as ações de mitigação das queimadas.

