Mais um advogado deixa eleição da OAB-MS

A disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) continua a agitar as chapas. O advogado Haroldson Loureiro Zatorre, que estava indicado na chapa “Renovação: OAB de Todos”, liderada por Lucas Rosa, decidiu deixar o grupo. Ele estava indicado ao cargo de tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), entidade voltada à assistência social dos advogados.

A saída de Zatorre ocorreu após uma reportagem destacar sua ligação com a Operação Alcaçaria, realizada pela Polícia Federal no dia 9 de outubro. Esta operação, que combate organizações criminosas voltadas para a lavagem de dinheiro e evasão de divisas, cumpriu 62 mandados de busca e apreensão em diversos estados brasileiros.

O escritório de Haroldson Loureiro Zatorre foi mencionado como beneficiário de R$ 4.684.258,00 em depósitos em espécie provenientes de investigados. A investigação levanta suspeitas de que o escritório possa estar envolvido em atividades de lavagem de dinheiro.

Zatorre se manifestou ao JD1 Notícias, esclarecendo que não é investigado nem indiciado e que já apresentou à investigação a documentação necessária para comprovar sua atuação como advogado. Ele informou que comunicou sua decisão de se afastar da candidatura a Lucas Rosa, e enfatizou que considera a operação ilegal e que sua saída visa protegê-lo de "ataques covardes". (veja carta)

Outra mudança no cenário eleitoral da OAB-MS ocorreu com o afastamento de Camila Cavalcante Bastos, vice-presidente da OAB-MS e filha do desembargador Alexandre Bastos. Camila pediu afastamento de suas funções após sua casa e escritório serem vasculhados na operação que investiga a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

