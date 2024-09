Marçal diz que pedirá cassação de Datena após 'cadeirada' durante debate

O coach e candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, afirmou, na manhã desta segunda-feira (16), que vai pedir a cassação de do registro da candidatura de José Luiz Datena, candidato do PSDB, após ele levar uma cadeirada durante o debate da TV Cultura na noite deste domingo (15).

“Eu vou sair daqui e ir para o IML. Vamos pedir a cassação do registro da candidatura. Nós vamos pedir tudo o que precisa ser em nome da sociedade”, afirmou Marçal logo após a agressão.

Segundo o coach, ele sofreu uma fissura no sexto arco costal, e lesões no punho e no polegar. No entanto, o hospital ainda não concedeu um boletim médico formalizado, com informações médicas sobre as lesões sofridas por Marçal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também