Marçal Filho é eleito prefeito de Dourados com mais de 50,68%

O candidato Marçal Filho (PSDB) ganhou as eleições municipais para a cidade de Dourados neste domingo (6), com mais de 50,68% dos votos. Ao todo, 59.161 mil eleitores foram até as urnas para votar no postulante.

Desde o começo, Marçal ficou a frente do atual prefeito, Alan Guedes (PP), que recebeu 33.130 mil votos, fechando a apuração com 28,38%.

Formado em direito pela UNIGRAN (Centro Universitário da Grande Dourados), ele foi eleito vereador pela primeira vez em 1992 pelo PMDB. Desde então, Marçal foi eleito deputado estadual e federal.

Marçal Filho é proprietário da rádio 94 FM em Dourados, onde também é locutor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também