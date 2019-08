Marçal Filho lança oficialmente a Frente de Defesa da Saúde Mental

A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, coordenada pelo deputado, Marçal Filho, teve seu lançamento realizado na quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A finalidade da Frente Parlamentar é implementar ferramentas e defender o fortalecimento das políticas públicas em defesa da saúde mental, visando ao combate à depressão e ao suicídio no Mato Grosso do Sul.

A reunião foi proposta e presidida pelo deputado Marçal Filho (PSDB), coordenador do grupo de trabalho. Durante o evento, representantes de entidades e especialistas no assunto tomaram posse como membros.



Além do médico Juberty de Souza, da Comissão de Ética da Associação Brasileira de Psiquiatria, assinaram o termo de posse o capelão e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Edilson dos Reis, o defensor público Hiram Nascimento Cabrita de Santana, o vereador de Dourados Sérgio Nogueira (PSDB), e o psiquiatra Marcos Estêvão dos Santos Moura.



O preconceito foi enfatizado nos discursos como problema a ser enfrentado nas ações relativas à defesa da saúde mental e de combate ao suicídio.

Discurso também dado por Marçal Filho. “Para uma pessoa, é difícil assumir que sofre de algum tipo de transtorno”, falamos das pessoas com depressão como se fossem pessoas distantes. Mas elas podem estar muito próximas, no ambiente de trabalho, em nossas casas”, alertou.



O psiquiatra Marcos Estêvão mencionou dado da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo o qual a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. “Precisamos, sim, reduzir essa taxa, através de programas como a dessa Frente Parlamentar. Precisamos de maior intervenção com foco preventivo”, reforçou.

