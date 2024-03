Cumprindo agenda na Plestina, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que existem "atrocidades" sendo cometidas contra o povo palestino na Faixa de Gaza e defendeu concessão de ajuda humanitária ao povo palestino.

Vieira deu as declarações em entrevista exclusiva à repórter Paola de Orte, da GloboNews, em Ramala, na Cisjordânia, onde ele cumpre agenda neste domingo (17). Dentre os compromissos, ele se reuniu com o chanceler da Palestina, Riyad al-Maliki.

"Eu vim reafirmar, renovar o apoio do Brasil à cessação das hostilidades em Gaza, à libertação dos reféns, à ajuda humanitária, para pôr fim às atrocidades e às mortes e ao sofrimento do povo palestino em gaza", declarou Vieira.

O chanceler brasileiro fará um giro de cinco dias por quatro localidades do Oriente Médio, na Palestina, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita. Dado o fato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser considerado "persona non grata" em Israel, o chanceler não visitará o país.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também