Ministério da Justiça registrou mais de 3 mil crimes eleitorais no 1º turno

O Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza a ‘Operação Eleição’, em combate aos crimes eleitorais, e durante o 1º turno, mais de 3 mil crimes foram registrados no último domingo (6).

Segundo os dados, que foram divulgados nesta sexta-feira (11), o MJSP registrou um total de 3.089 ocorrências criminais e 536 prisões. Na data, 23 candidatos foram presos, além de 869 eleitores e 201 candidatos sendo conduzidos pelas forças de segurança, mas não sendo detidos.

Em relação ao valor total, o MPMJ apreendeu mais de R$ 600 mil durante o primeiro turno, além de 53 veículos por transporte irregular de eleitores e 56 armas de fogo.

Confira o número de ocorrências durante o 1º turno:

Boca de urna: 1.170

Compra de votos e corrupção eleitoral: 498

Propaganda eleitoral irregular: 384

Violação ou tentativa de violação do sigilo de voto: 269

Desobediência a ordens da Justiça Eleitoral: 83

