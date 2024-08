O futuro prefeito da Capital sentará aqui

O cenário das rodadas de entrevistas do JD1, que começam semana que vem, já está pronto e candidatos já têm lugar definido. Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Rose Modesto (União Brasil), vereador André Luis (PRD), Beto Figueiró (Novo), Luso Queiroz (PSol) e Ubirajara Martins (DC), confirmaram presença.

A entrevista com a prefeita da Capital vai ao ar na próxima terça-feira (6) ao vivo às 17h40. Não perca, fique por dentro através das redes sociais do JD1Notícias.com, Facebook e Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

