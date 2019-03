Odilon JÃºnior admite aproximaÃ§Ã£o com Marquinhos

A provável ida do economista Hebert Assunção para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedesc) é mesmo uma aproximação do ex-juiz Odilon Oliveira e seu filho, o vereador Odilon Junior, do prefeito Marquinhos Trad e seu grupo.

Quem reconhece o fato é o vereador Odilon, para ele “sempre houve proximidade”. Odilon Junior diz que trabalhou com Marquinhos, quando foi assessor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o atual prefeito era deputado. ”É uma construção que se inicia”, reconhece Junior.

O movimento de Marquinhos tem endereço certo, a eleição de 2020, onde o alcaide disputará a reeleição. O provável secretário Hebert Assunção disse ao JD1 Notícias que as "conversas" de sua ida para a prefeitura estão adiantadas.

O presidente regional do PDT, deputado Dagoberto Nogueira, disse que ainda não há nenhum posicionamento oficial do partido em relação a aproximação dos pedetistas, mas que não vê nenhum problema. “Sempre soube que eles têm uma boa relação com prefeito e o partido não tem nada contra isso”, respondeu.

