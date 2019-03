Marquinhos busca recursos para controle de enchentes

O prefeito Marquinhos Trad se reuniu em Brasília, nesta quinta-feira (7), com os ministros do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. A reunião teve por objetivo solicitar a liberação de recursos para controle de enchentes e mobilidade urbana.

Para controle de enchentes, o prefeito pediu recursos de R$ 50 milhões, que serão aplicados em obras de macrodrenagem e construção de bacias de amortecimento. Já para mobilidade, foi solicitada a liberação de investimento para conclusão dos corredores de transporte coletivo na capital.

“Recebemos uma sinalização positiva do ministro, que solicitou a oficialização do projeto no Ministério, para possível liberação do recurso. Ele também demonstrou interesse na liberação de recurso para dois projetos nossos apresentados ano passado, no ‘Avançar Cidades’, para conclusão dos corredores de ônibus”, explicou.

