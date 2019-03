Marquinhos afasta quatro médicos que recusaram atendimentos

O prefeito Marquinhos Trad afastou quatro médicos por conduta indevida no posto onde atendiam, na Unidade Básica de Saúde “Dr. Antônio Pereira” – UBS Tiradentes.

O afastamento ocorreu após denuncia feita ao prefeito durante as visitas realizadas na unidade. De acordo com a queixa, os quatro servidores recusaram atendimento a pacientes com critérios de atendimento na atenção básica, encaminhados pelo Centro Regional de Saúde. Os profissionais também negaram cumprir a carga horária total prevista em contrato.

O afastamento dos médicos, Jaqueline Nazarko da Cunha, Edson Arruda Alves, Alex Bortotto Garcia e Rafael Garanhani foi publicado no Diário Oficial do município desta sexta. De acordo com a prefeitura, os servidores serão convocados a dar ciência, receber cópia do processo e assim apresentar defesa.

