O prefeito Marquinhos Trad optou pelo cancelamento do Carnaval que seria realizado na Avenida Interlagos por causa dos estragos causados pela chuva que caiu em Campo Grande na terça-feira (27).

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, explica que o temporal provocou muitos damos. “Vimos o volume de água que destruiu e inundou diversas ruas e compreendemos que o prefeito volte os empenhos para recuperar os estragos. Apesar do cancelamento da festa na Interlagos, a Prefeitura mantem o apoio ao desfile das Escolas de Samba e dos blocos oficiais e independentes”, afirmou.

O cancelamento do Carnaval de rua da Interlagos não acabará com a festa em Campo Grande, que terá diversão garantida no desfile de blocos oficiais, na Calógeras com a Maracaju (no domingo, das 18 às 3 da manhã) e com desfile das Escolas de Samba, na Praça do Papa, nos dias 4 e 5 de março.

Deixe seu Comentário

Leia Também