Vídeo - Marquinhos “mete a mão na massa” e atende em UPA

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, continua suas fiscalizações surpresas nas unidades de Saúde da capital. Na noite desta segunda-feira (25) o chefe do Executivo municipal passou pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino região norte da cidade.

Ao chegar na UPA Marquinhos se deparou com várias pessoas aguardando por atendimento. Para diminuir a fila de espera o prefeito pegou as fichas de prontuário e começou a chamar os pacientes.

Em um vídeo compartilhado por um aplicativo de conversas e também pelas redes sociais, mostra claramente o chefe do Executivo ajudando no atendimento, fazendo a chamada para que todos pudessem ser atendidos.

Ministro da Saúde

As investidas de Marquinhos nas unidades têm mostrado a situação que se encontra a saúde de Campo Grande. Com isso, Marcelo Vilela, titular da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), pode perder o cargo. Até o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta está de olho na situação e não concorda com o trabalho do atual secretário.

Veja o vídeo

Deixe seu Comentário

Leia Também