Marquinhos Trad visita obras do Reviva

Na manhã deste sábado o prefeito Marquinhos Trad, visitou as obras do Reviva Campo Grande, onde equipes concluem o asfalto do trecho entre a 15 de Novembro e Afonso Pena. As novas calçadas devem ser instaladas nos próximos dias e a expectativa é que a conclusão seja em 15 dias.

No cruzamento da Afonso Pena com a rua 14 de Julho, as equipes já finalizam o alicerce do famoso relógio, um marco do Centro de Campo Grande, que retorna com as obras do Reviva. Ele será instalado em um canteiro, como forma de homenagem ao original, da década de 30.

O prefeito tem acompanhado as obras do Reviva. Nesta semana, se reuniu com a Energisa, solicitando agilidade na instalação da parte elétrica. A Energisa havia pedido 210 dias para a conclusão dos trabalhos, mas a prefeitura solicitou que tudo fosse finalizado em 150 dias.

“Sabemos que é uma obra complexa. São vários itens envolvidos e, em relação a parte elétrica, a rede será subterrânea, o que exige embutir a fiação elétrica, retirada de postes, entre outras coisas. Sabemos que a população anseia pela entrega do Reviva Campo Grande. Por isso, solicitei ao presidente da Energisa rever esse cronograma e entregar em 150 dias. E nos foi dito que irão cumprir nossa solicitação”, afirma Marquinhos.

