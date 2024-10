Sem tanta burocracia, Detran melhora processos e dá agilidade às renovações de CNH

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

Além das grandes entregas que o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza, existem ajustes de processos que permitem que o cidadão tenha mais facilidades na hora de buscar algum serviço na agência.

Uma delas é referente ao questionário médico para fins de renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) pelo CNH Ágil, que é quando o cidadão inicia o processo pelo site e vai até uma agência apenas para fazer a captura de imagem e passar pelo exame médico.

Antes, era preciso levar impresso o questionário médico, e ocorria do condutor ter agendado pelo celular, e não imprimir, o que acabava gerando morosidade nos atendimentos. Com ajustes de procedimentos, os médicos passaram a ter acesso ao questionário online, e a necessidade de levar o documento impresso deixou de existir para renovações pelo CNH Ágil.

A medida reduziu não só a burocracia, mas também o tempo de espera dos candidatos, e a utilização e armazenamento de papel. Quando o processo de renovação é iniciado no atendimento presencial da agência, o questionário médico é preenchido manualmente no local.

De janeiro a setembro deste ano, foram realizados 205.629 exames médicos por profissionais credenciados do Detran-MS em todo Estado. Só na Capital, foram 77,9 mil. Para renovar a CNH basta acessar www.meudetran.ms.gov.br pelo computador ou navegador do celular, escolher o menu "Habilitação" e preencher as informações solicitadas.

