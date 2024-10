Senac Hub Academy recebe a Carreta do Amor para oferta de exames gratuitos

Mulheres que precisem realizar exames gratuitos de mamografia e preventivo podem encontrar atendimento através da Carreta do Hospital de Amor que estará no Senac Hub Academy no dia 31 de outubro.

A carreta ficará estacionada na frente da escola, na Rua do Parque, 75, em frente ao Horto Florestal, em Campo Grande.

Para realizar mamografias, as mulheres devem preencher os pré-requisitos, que incluem ter idade entre 40 e 69 anos e não ter realizado o exame no período de um ano.

Já para os exames preventivos, os pré-requisitos incluem ter entre 25 e 65 anos, não ter relações sexuais pelo menos dois dias antes do exame e não estar no período menstrual no dia do exame.



Para o atendimento, as pacientes devem levar CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência. Também é possível agendar o atendimento pelos telefones (67) 99252-6146 (Tiana) ou pelo (67) 98143-0861 (Joseane), em horário comercial.

