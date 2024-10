Governo de MS fortalece ações com a criação do Observatório da Cidadania

Para continuar a fortalecer as políticas públicas e beneficiar toda a população de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), formalizou acordos de cooperação técnica para implementar o Programa Observatório da Cidadania e a transferência de dados no âmbito do Projeto Cidadania 360.

A assinatura ocorreu durante visita do governador Eduardo Riedel as instalações da nova sede da SEC, pasta inédita do Governo de MS, criada em janeiro deste ano. O local abriga aproximadamente 100 servidores e ainda os colaboradores do Ceamca (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência).

"O desafio é a gente realmente construir essa sociedade, cada vez melhor para todos. É fundamental essa união de esforços com o mesmo objetivo de quem está formulando e executando política pública para fortalecer a cidadania. E a universidade presente neste ambiente traz conhecimento, informação, bons critérios para se avaliar, direcionamento e resultado para se avaliar. A gente ganha muito em qualidade", afirmou Riedel.

A Secretaria da Cidadania em Mato Grosso do Sul compreende as subsecretarias de Políticas Públicas para Mulheres, Povos Originários, Pessoa com Deficiência, Pessoas Idosas, Juventude, População LGBQTIA+, Promoção da Igualdade Racial e Assuntos Comunitários.

Para promoção pesquisas e ações de identificação, planejamento e acompanhamento de programas e políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento humano, social e econômico da população sul-mato-grossense foi assinado o acordo de cooperação técnica do Programa de Extensão Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul.

Já o acordo de cooperação técnica – Projeto Cidadania 360 – unifica esforços para o repasse de dados e informações para apoiar a formulação e implementação de políticas públicas relacionadas às representatividades identitárias da SEC.

