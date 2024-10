Vai fazer o Enem? Confira como pedir gratuidade de ônibus para os dias de prova

Estudantes de Campo Grande que irão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, terão direito à gratuidade no transporte público para se locomover até o local da prova. No entanto, para usufruir do benéfico é necessário solicitar isenção no site do Consórcio Guaicurus.

Para obter a isenção da tarifa, o candidato deve realizar um cadastro prévio na internet. O prazo para as solicitações é até cinco dias úteis antes da data das provas.

No site, basta preencher o formulário com os dados pessoais e enviar digitalmente as cópias dos seguintes documentos:

-Comprovante de inscrição no exame;

-Cópia frente e verso do cartão de transporte (cartão estudante vigente no ano de inscrição no exame ou cartão cidadão) vinculado ao CPF do candidato;

-Cópia frente e verso do documento de identidade.

É importante ressaltar que a gratuidade consiste em um passe gratuito de ida e outro de volta, para cada dia do exame.

A prova do Enem 2024 está marcada para ocorrer nos dias 3 e 11 de novembro deste ano.

JD1 Notícias

