Vídeo: Marquinhos faz um "raio X" da saúde na capital

Pacientes da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Tiradentes filmaram na tarde desta terça-feira (19) o prefeito Marquinhos Trad durante fiscalização na unidade. De acordo com a assessoria da Secretaria de Municipal de Saúde Pública (Sesau), as visitas do chefe Executivo faz parte de uma ação que ele vem fazendo desde a semana passada para um "raio X" da saúde da capital.

A assessoria da Sesau informou que Marquinhos iniciou uma série de visitas nas unidades de saúde de urgência e emergência da capital na semana passada. E hoje, foi a vez do CRS (Centro Regioanal de Saúde) e UBS (Unidade Básica de Saúde) da região do Tiradentes. O prefeito acompanhou a entrega de mobiliário e aproveitou a ocasião para fiscalizar e analisar o andamento do atendimento e as condições de trabalho dos servidores. Durante a visita os pacientes reclamaram da demora no atendimento e sobre o agendamento de consulta.

"Raio X"

A assessoria informou ainda que a ação serviu para fazer um "raio X" do funcionamento das unidades. Dessa forma o prefeito delibera algumas melhorias, assim como aconteceu na segunda-feira (18) no UPA do Coronel Antonino. Na unidade foi verificado que haviam cadeiras danificadas e as trocas aconteceu na manhã desta terça-feira (19) já em resultado da fiscalização de Marquinhos.

O objetivo principal das investidas do chefe do Executivo é fazer o levantamento das condições das unidades e determinar algumas melhorias, além de ouvir a população e os servidores para levantar os pontos que podem ser melhorados.

Também foi informado pela assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, que Marquinhos já determinou a contratação de mais 130 médicos, conforme já divulgado no Diogrande desta terça-feira. Isso também faz parte do diagnóstico da saúde que ele vem fazendo em toda a cidade.

