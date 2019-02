Marquinhos entrega Clínica da Família, no Caiobá

O prefeito Marquinhos Trad entregou na manhã desta segunda-feira (12), Clínica da Família do bairro Portal Caiobá, que vai beneficiar cerca de 15 mil moradores.

A unidade atenderá a população dos bairros Portal Caiobá I, Rancho Alegre I, Rancho Alegre II, Rancho Alegre III, Rancho Alegre IV, Residencial Bela Laguna, Lagoa Park, São João da Lagoa, Serra Azul e Ouro Verde.

Durante a solenidade, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do investimento no trabalho de prevenção e fortalecimento da atenção primária e do comprometimento profissional, a fim de dar uma assistência de qualidade à população. “Aqui teremos uma unidade certificada como modelo no trabalho de prevenção em saúde, que irá funcionar ininterruptamente desde o nascer do sol até o início da noite, facilitando o acesso não só dos moradores do Caiobá, mas também do Rancho Alegre, Vila Fernanda, entre outros. É uma unidade que se torna referência e para tanto se exige também um comprometimento por parte dos servidores para que a população seja bem atendida”, disse.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, explica que a Clínica da Família é um programa municipal de certificação da qualidade da atenção básica e estratégia prioritária de reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito local. “A concepção do serviço tem por objetivo estabelecer um modelo de unidade básica, com nova identidade estética e excelência em todos os serviços oferecidos, segundo os preceitos da Atenção Primária em Saúde, da Política Nacional da Atenção Básica e do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica”, ressaltou.

Além de funcionar em horário diferenciado, a unidade também priorizará o acolhimento, os indicadores em saúde, o agendamento diário e ampliação de procedimentos realizados nas unidades de saúde. O agendamento será diário, onde a equipe atenderá ou agendará consulta para todas as pessoas que chegarem à unidade, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais, ou agravos mais prevalentes ou fragmentados por ciclo de vida.

Os atendimentos oferecidos na Clínica são: pediatra, ginecologista, psicológico, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. A unidade conta ainda com um espaço multiuso que tem pista de caminhada, mesas para jogos e descanso, horta, pomar e uma área integrada onde futuramente será instalado um parquinho.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, sem intervalo para almoço.

