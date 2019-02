Aliança de Marquinhos com Reinaldo deve nortear eleição na capital

O apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e seu grupo à reeleição do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, ao pleito de 2020, caso se confirme, pode vitaminar as boas possibilidades de reeleição de Marquinhos.

Tendo uma administração avaliada como boa, Trad se situa nas pesquisas, numa posição de liderança, mas sempre indo ao segundo turno. O apoio do governo deve sedimentar suas chances, e mais, catapultá-lo a números mais altos.

Uma prova da força dessa junção, pode ser vista poucos meses atrás, quando no segundo turno da eleição governo, o aparato político eleitoral das duas estruturas que se uniram, conteve a ascensão do candidato Odilon Oliveira e fechou a reeleição de Azambuja.

O fato é melhor dimensionado com os resultados obtidos na primeira fase do pleito, quando foram vencedores Nelsinho Trad como senador mais votado,e Fábio Trad, para deputado federal.

