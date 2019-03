Convidado, Odilon deixa em aberto disputa pela prefeitura de TrÃªs Lagoas

Sem responder nem que sim, nem que não, o juiz aposentado Odilon de Oliveira, teria "balançado" ao ser convidado para disputar a prefeitura da cidade de Três Lagoas em 2020. Odilon foi o candidato a governador de MS mais votado na cidade, nos dois turnos das eleições do ano passado.

Um dos correligionários de Odilon revelou que ele tem um grande carinho por Três Lagoas, não apenas pela votação expressiva que recebeu, mas porque sempre foi muito bem recebido pela população nas inúmeras vezes que esteve no município, não apenas como candidato, mas também quando ainda era magistrado.

Independentemente de sair candidato ou não, Odilon já teria pedido ao grupo para que escolha um bom nome para a disputa da prefeitura, que ele dará total apoio.

Por outro lado, no ano passado, a Câmara de Veadores aprovou a concessão de Titulo de Cidadão Três-lagoense ao ex-juiz, por iniciativa do vereador André Bittencourt. Ele deverá comparecer ao município nos próximos meses para receber a comenda.

Ainda sobre o juiz, seu grupo no município não está mais no PDT, partido do qual fez parte nas eleições passadas. E o próprio Odilon também já estaria com as malas prontas para deixar as hostes pedetistas. É que ele pretende disputar a prefeitura de Campo Grande, onde terá de brigar por uma vaga com o deputado estadual Jamilson Name, caso não haja espaço para sua candidatura.

Deixe seu Comentário

Leia Também