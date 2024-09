Oposição entrega pedido de impeachment contra Moraes à Pacheco

A bancada da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou, nesta segunda-feira (9), no Senado Federal, o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido, que conta com a assinatura de mais de 150 deputados e apoio eletrônico de mais de 1 milhão de brasileiros, foi entregue pessoalmente no gabinete da presidência da Casa, diretamente nas mãos de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Para que um processo de impeachment contra Moraes seja aberto, será necessário aval do presidente do Senado. No total, o ministro já acumula 23 pedidos de impeachment desde que assumir vaga na Corte.

Apesar da entrega do documento diretamente em suas mãos, Pacheco já havia sinalizado anteriormente que não fará nenhum movimento para prosseguir com um processo de impeachment contra Moraes.

