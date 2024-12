Papy entrará na última semana legislativa com 24 assinaturas para Mesa Diretora

A chapa do vereador Papy (PSDB) que conta com seis nomes definidos, conseguiu, o apoio de Junior Coringa (MDB), somando 24 assinaturas para assumir a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o próximo biênio. O grupo não tem aprovação dos parlamentares do PP de Adriane Lopes e do Avante, partido da Dra. Camilla.

A oposição é do Partido Progressista, que tem o professor Riverton e Delei Pinheiro para concorrerem como presidente, sendo que Adriane Lopes, presidente municipal do partido, e Tereza Cristina seriam as responsáveis pela aprovação do indicado.

Mas até o momento, com a última sessão legislativa do ano marcada para 19 de dezembro, não houve um nome certo, e os vereadores que sobraram, não somam número suficientes para formar uma chapa.

No entanto, Papy havia garantido uma vaga para o PP dentro de seu grupo, com a 2ª ou 3ª vice-presidência. A Mesa Diretora do grupo seria: Papy (presidência), vereador Carlão (PSB - 1ª secretaria), André Salineiro (PL 1° vice-presidente). Luiza Ribeiro (PT) e Ronilço Guerreiro (Podemos), ficam com 2ª e 3ª Secretaria, ainda não definidos em quais lugares. A 2ª vaga de vice e 3ª ficam divididas com o Pastor Neto Santos (Republicanos) e outra com o PP, ou pode ir para o União Brasil, com indicação do Dr. Lívio Viana.

