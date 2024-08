Partido Democrata oficializa Kamala Harris como candidata à presidência nos EUA

O partido Democrata oficializou, nesta sexta-feira (2), o nome da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, como candidata à presidência. Ela se tornou candidata após a desistência do Joe Biden.

“Estou honrada em ser a candidata democrata para presidente dos Estados Unidos. Aceitarei oficialmente a nomeação na semana que vem. Esta campanha é sobre pessoas se unindo, movidas pelo amor ao país, para lutar pelo melhor que nós somos”, celebrou a candidata em seu perfil no X, antigo Twitter.

A votação dos delegados, para a escolha do candidato do partido, ocorreu de maneira eletrônica e teve início às 9h, no horário do leste dos EUA, de quinta-feira (1º), e tinha previsão de ser concluída apenas às 18h de segunda-feira (5/8).

No entanto, com pouco mais de 24h, Kamala já havia recebido votos de 2.350 delegados, número mínimo para garantir a indicação. Segundo o Comitê Nacional Democrata (DNC), pelo menos 3.923, dos 4000 delegados, cerca de 99% dos participantes, planejam votar nela durante a corrida presidencial.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também