Paulo Corrêa irá intermediar negociação entre produtores rurais e o Governo

A designação do deputado Paulo Corrêa (PSDB), 1º Secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para ser a "ponte" nas tratativas entre o Governo do Estado e os produtores rurais consta do Ato da Presidência 991/2024, publicado pelo deputado Gerson Claro (PP), na edição de quinta-feira (19) do Diário Oficial do Parlamento.

As negociações dos produtores e o Poder Executivo visam à redução da taxa de juros e ao alongamento da dívida. “O agro no Mato Grosso do Sul passa por um momento muito delicado. São três anos consecutivos em que os produtores da região centro-sul estão acumulando prejuízos, o que é extremamente preocupante. O cenário de seca prolongada, altas temperaturas e custo elevado dos insumos, associado à baixa margem de lucro e às altas taxas de juros praticadas pelos bancos, está inviabilizando o trabalho no campo”, considerou o deputado Paulo Corrêa.

Em reunião de produtores rurais com o governador Eduardo Riedel ocorrida nesta semana, uma das medidas discutidas no encontro foi o alongamento das dívidas dos produtores rurais para prazos de 15 a 20 anos, com juros subsidiados, nos moldes de programas de securitização anteriores. O objetivo é possibilitar um fôlego para os produtores regularizem suas contas e reorganizarem suas atividades sem o peso das dívidas acumuladas.

“As últimas seis safras foram devastadoras para o produtor rural. O preço dos produtos caiu, enquanto o custo dos insumos aumentou, além das taxas de juros abusivas que são impagáveis. Há produtores que estão retornando maquinários às vendas porque não conseguem pagar. Se não encontrarmos uma solução urgente, haverá uma quebradeira geral. Se o produtor sofre, Mato Grosso do Sul sofre junto, pois o agronegócio é nossa principal atividade econômica”, afirmou Paulo Corrêa.

