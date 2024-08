Paulo Corrêa reforça compromisso com representantes comerciais de MS

O deputado estadual Paulo Corrêa reforçou, durante evento promovido pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Mato Grosso do Sul (Core-MS) no Bioparque Pantanal na última terça-feira (13), a importância da representação comercial para o desenvolvimento de MS.

Durante seu discurso, Corrêa reforçou seu compromisso com o fortalecimento do setor de representação comercial no Estado, além de ressaltar que o setor é responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) sul-mato-grossense.

“A representação comercial é o elo essencial entre quem produz e quem consome, sendo um motor que impulsiona o crescimento das empresas e gera emprego e renda para nossa população”, declarou.

Além disso, o deputado reafirmou seu compromisso com a criação de políticas públicas que promovam o crescimento do setor e a importância do diálogo entre a categoria e o Governo do Estado.

“Eu venho da iniciativa privada e entendo a importância desse diálogo. Na Assembleia Legislativa, faço questão de manter essa ponte aberta com o Governo, e meu gabinete está à disposição para mediar as demandas do setor”, explicou.

O parlamentar ainda destacou a importância do fortalecimento do setor de representação comercial para o avanço do Estado. “Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para que esses profissionais possam atuar de maneira eficiente e sustentável, contribuindo para o avanço econômico de Mato Grosso do Sul”, concluiu.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também