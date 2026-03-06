Paulo Duarte sinaliza possibilidade de ir para o PSDB

O deputado estadual Paulo Duarte deve deixar o PSB e mira o PSDB nesta janela partidária. A informação foi confirmada pelo parlamentar ao JD1.

Segundo Duarte, a mudança ainda depende da formação de uma chapa competitiva dentro do novo partido, mas a tendência hoje é migrar para o PSDB. “Ainda não está fechado, mas há uma tendência do PSDB, desde que haja uma chapa competitiva. Acho que a partir da próxima semana essas coisas vão se intensificar”, afirmou.

Ele explicou que prefere resolver a situação antes do fim do prazo da janela partidária, sem deixar a decisão para a última hora.

A saída de Paulo Duarte ocorre em meio a mudanças dentro do PSB em Mato Grosso do Sul. A senadora Soraya Thronicke, atualmente no Podemos, confirmou a ele que pretende se filiar ao PSB.

Atualmente, Paulo Duarte é presidente da comissão provisória estadual do PSB, mas já indicou que deve deixar o cargo junto com a saída da sigla. Segundo ele, a decisão também passa pela dificuldade de montar uma chapa competitiva para deputado estadual dentro do partido.

