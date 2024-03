Paulo Duarte toma posse e retorna para 4º mandato na Assembleia

Paulo Duarte (PSB) retornou para cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nesta terça-feira (5), assumindo como deputado para o seu quarto mandato na Casa de Leis sul-mato-grossense.

Em seu discurso na Tribunal da Alems, Paulo Duarte agradeceu o trabalho feito pelos ex-governadores do Estado cujo conviveu durante sua carreira política. “A gratidão é algo que não significa você ser subserviente a alguém, é você reconhecer que sozinho não se vai a lugar nenhum”, afirmou.

O presidente da Alems, deputado Gerson Claro (PP), ao lado do 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB), do governador Eduardo Riedel e dos ex-governadores Reinaldo Azambuja (PSDB), André Puccinelli (MDB), Zeca do PT (PT) e Londres Machado (PP) estiveram presentes na posse de Duarte.

“Minha disposição é trabalhar, respeitar cada um de vocês”, afirmou o deputado aos seus eleitores. “Prometo honrar os 16.663 votos que me trouxeram pela quarta vez nesta Casa”, reforçou seu compromisso.

Paulo Duarte assumirá a vaga deixada por Rafael Tavares (PRTB), que teve o mandato cassado após seu partido perder todos os votos por fraude à cota de gênero.

