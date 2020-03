PC do B terÃ¡ candidato a prefeito em AntÃ´nio JoÃ£o

O Partido Comunista do Brasil (PC do B) lançou no último dia 1º de março a pré-candidatura do professor Joel Aparecido Barbosa Pereira, o Cido Barbosa, a prefeito de Antônio João.

Cido, que atualmente preside o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município, destaca que sua intenção de disputar a prefeitura vem do desejo de renovação. “Uma gestão democrática transparente, um novo pensamento e uma nova dinâmica administrativa”, elencou.

O pré-candidato aponta ainda os desafios que deverá enfrentar, caso seja eleito prefeito do município. “Melhorar a acessibilidade das vias e nas instituições públicas; infraestrutura e criação de vagas nas escolas; projeto do município para construção de moradias; infraestrutura e massificação do atendimento no lazer, esporte e desporto escolar”, disse entre tantas outras propostas que abrangem todas as áreas da comunidade.

Além de presidente do sindicato local, Cido é licenciado em pedagogia nas séries iniciais e pós-graduado em educação ambiental em ambientes sustentáveis, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). É também professor efetivo da rede municipal de ensino e foi candidato a vereador em Antônio João, ficando como primeiro suplente na última eleição.

