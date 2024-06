PEC das drogas é aprovada com placar de 47 a 17

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que trata da criminalização do tráfico e uso de drogas.

O placar ficou 47 votos favoráveis e 17 votos contrários. O texto foi aprovado pelo Senado em abril deste ano. E na Câmara, o relator é o deputado Ricardo Salles (PL-SP).

Em seu parecer, Salles defendeu que não havia nenhum empecilho para a proposta ser aceita no colegiado e fez menção à “relevância” da proposta.

De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a proposta inclui na Constituição que será considerado crime “a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, ou regulamentar”.

Na prática, o texto reafirma o que já está previsto na Lei de Drogas, que determina penas para o porte e a posse de drogas para o consumo pessoal.

A PEC também estabelece que o juiz deverá definir, de acordo com provas, se a pessoa flagrada com substâncias ilícitas será considerada traficante ou usuária.

