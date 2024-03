Pedrossian confirma fim de candidatura

Em discordância das movimentações políticas no Partido Social Democrático (PSD), em apoiar o tucano Beto Pereira nas Eleições Municipais em Campo Grande, o deputado estadual e presidente municipal da sigla, Pedro Pedrossian Neto, divulgou uma nota informando o adiamento de sua pré-candidatura.

O deputado afirmou que acreditava no partido em torno do projeto de candidatura própria, buscando novas lideranças. "Esse sonho, no entanto, terá que ser adiado diante dos últimos acontecimentos”, escreveu.

Pedro Pedrossian alegou ainda que ficou sabendo sobre a exclusão de sua pré-candidatura através da imprensa, sem ter sido acionado pelo partido. “Fui surpreendido, pela imprensa, com declarações individuais e prematuras que, a revelia do que pensa e deseja a base do partido, inviabilizam na prática a construção de uma chapa majoritária própria. E pior: traem o sentimento da maioria de nossa militância, que acredita nesse projeto coletivo, que ganhava projeções de crescimento nas últimas pesquisas”.

Em nota, deputado afirma que o apoio eleitoral será definido posteriormente, após consulta de seus filiados.

Veja a nota na íntegra:

"A política é feita de sonhos e de lutas, de vitórias e de revezes.

Apresentei minha pré-candidatura a prefeito de Campo Grande por acreditar que a cidade que eu amo, o lugar onde eu nasci e onde crio meus filhos, poderia ser tratada com mais dignidade e respeito. E que sobretudo ela pudesse voltar a ser a capital onde todos sentimos orgulho de morar.

Unifiquei o meu partido, o PSD, em torno desse projeto, buscando quadros novos, lideranças promissoras, gente que pudesse não apenas disputar e vencer eleições, mas sobretudo contribuir com a construção de uma cidade melhor.

Esse sonho, no entanto, terá que ser adiado diante dos últimos acontecimentos.

Fui surpreendido, pela imprensa, com declarações individuais e prematuras que, a revelia do que pensa e deseja a base do partido, inviabilizam na prática a construção de uma chapa majoritária própria.

E pior: traem o sentimento da maioria de nossa militância, que acredita nesse projeto coletivo, que ganhava projeções de crescimento nas últimas pesquisas

Política, é bom lembrar, se faz com convencimento e com diálogo, não com imposições ou atos de força.

Diante disso, nos termos do estatuto do partido, em obediência a lei eleitoral, e na qualidade de presidente municipal do PSD, afirmo que o apoio do deputado estadual Pedrossian Neto e de seu grupo político a qualquer outro projeto eleitoral somente será definido, em momento oportuno, após ouvida e consultada a vontade coletiva e soberana de nossos filiados.

Ademais, temos uma chapa de pré-candidatos a vereador, com fortes lideranças em inúmeros segmentos, que precisa ser consultada e preservada. Política se faz coletivamente. Manteremos o diálogo e as portas abertas, como sempre fizemos, com todos aqueles que saibam respeitar o partido e que partilhem de nossas visões e projetos para a nossa cidade”.

