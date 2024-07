Pesquisa Genial/Quaest mostra quadro na Capital

A Pesquisa Quaest, encomendada pela Cenpar Comunicação, com as intenções de voto para a Prefeitura de Campo Grande divulgada nesta terça-feira (30), mostra Rose Modesto (União Brasil) com 34% e Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP) aparecem empatados tecnicamente com 15% no levantamento estimulado.

Ainda na pesquisa estimulada, onde os nomes são apresentados para os entrevistados, aparecem: Camila Jara (PT): 6%; André Luis Soares (PRD): 2%; Ubirajara Martins (DC): 1%; Beto Figueiró (NOVO): 1%; Luso Queiroz (PSOL): 0%.

Em um cenário sem André Luis Soares (PRD), Ubirajara Martins (DC), Beto Figueiró (NOVO) e Luso Queiroz (PSOL). Rose Modesto aparece com 37%, seguida por Adriane Lopes, 17% e Beto Pereira 16%, empatados tecnicamente. Cenário ainda traz Camila Jara com 7%.



Na pesquisa espontânea, Rose Modesto aparece com 6% de intenção de votos, Adriane, 5%, Pereira, 5%, Jara, 1%, e Beto Figueiró, 1%. Os indecisos somam 80% nesse cenário.

Em um possível segundo, a pesquisa aponta que Rose Modesto (UNIÃO) seria eleita com 51% dos votos, e Beto Pereira (PSDB) teria 25%.

A pesquisa com margem de erro de 3% para mais ou para menos, foi feita presencialmente e entrevistou 804 pessoas de 16 anos ou mais, na capital, entre 24 e 27 de julho. Foi registrada na Justiça Eleitoral sob número MS-00184/2024.

