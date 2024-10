Pesquisador afirma que terceiro colocado perderá "por menos de 10 mil votos"

Com a data das eleições ‘à porta’, o cenário de um possível segundo turno em Campo Grande pode ser decidido por uma diferença mínima dos votos neste domingo (6). De acordo com o cientista político, Antônio Ueno, do Instituto Ranking Pesquisas, Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB) e Rose Modesto (União Brasil), estão “embolados”.

De acordo com o especialista, o cenário ficou imprevisível entre os três. “Quem vai para o segundo turno? Pode ser que sejam duas mulheres, pode ser que seja uma mulher e um homem. Pode ser que seja a Rose e o Beto, pode ser que seja a Adriane e o Beto, ou a Rose e a Adriane. A prefeita tem uma estrutura melhor, com ajuda da máquina pública, então ela tem conseguido fazer uma arrancada melhor nesta reta final. E mesmo a Rose liderando hoje, ela pode ficar fora do segundo turno, devido ao fato de que o Beto tem o apoio do Governo do Estado e está crescendo”, adiantou.

“Todavia, desses três, quem ficar de fora do segundo turno, pelo que nós estamos calculando com levantamento ainda hoje nas ruas, não deve passar de 8 oito mil votos de diferença, até no máximo 10 mil, para o segundo lugar”.

Ao ser questionado sobre o que levou ao quadro apertado entre os candidatos, Antônio Ueno destacou polêmicas envolvendo denúncias contra os postulantes, que tiveram aumento de rejeição, escalada final na campanha de uns, e estagnação na de outros.

“Embora a Rose tenha menor rejeição, nós estamos percebendo que o poder de reação nessa reta final tem sido maior da Adriane Lopes e do Beto Pereira”. Ele lembrou ainda que a ex-deputada federal começou a campanha com números maiores nas intenções de votos, conforme pesquisas feitas nos meses anteriores. “Mas em relação aos três, é imprevisível dizer hoje quem vai estar no segundo turno, ou quem vai ficar fora".

Ainda segundo o cientista político, uma reviravolta pode ocorrer a qualquer momento. “O voto em Campo Grande é 70% emocional. Então, se acontecer um fato novo, pode mudar quem pode ficar fora desse segundo turno, desses três candidatos”.

Pesquisa

Uma Pesquisa do Instituto Ranking divulgada ontem (3), mostrou Beto Pereira e Rose Modesto empatados tecnicamente em ambos os cenários, estimulado e espontâneo, com uma margem de erro de 2,2%.

No cenário estimulado, Rose aparecia com 27,9% dos votos contra 25,3% de Beto, seguido pela candidata Adriana Lopes, que diminuiu a diferença dos últimos levantamentos, alcançando os 21,2%. A pesquisa com um nível de confiança de 95% foi registrada no TSE como MS-07278/2024.

