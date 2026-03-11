Menu
Política

Pessoas em situaÃ§Ã£o de rua sÃ£o encontradas morando em capelas de cemitÃ©rio em CorumbÃ¡

As pessoas abordadas receberam orientaÃ§Ãµes sobre os serviÃ§os sociais disponibilizados pelo municÃ­pio

11 março 2026 - 17h51Brenda Assis
A ação aconteceu na manhã de hoje (Divulgação/GCM Corumbá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma fiscalização na segunda-feira (9) no Cemitério Santa Cruz, na região central de Corumbá (MS), para verificar possíveis irregularidades e reforçar a preservação do patrimônio público.

Durante a ação, os agentes encontraram três pessoas em situação de rua, um homem e duas mulheres, que estavam utilizando capelas do cemitério como moradia improvisada. Eles foram retirados do local pela equipe.

Segundo a GCM, durante a vistoria também foram identificadas pelo menos outras quatro capelas com vestígios de uso irregular como abrigo, o que indica que os espaços podem estar sendo utilizados com frequência para esse tipo de ocupação.

As pessoas abordadas receberam orientações sobre os serviços sociais disponibilizados pelo município, que oferecem apoio, atendimento e encaminhamento para acolhimento.

