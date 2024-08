PL confirma Coronel Neidy como vice de Beto

O Partido Liberal oficializou a pré-candidatura de Coronel Neidy como vice-prefeita de Beto Pereira (PSDB) para as eleições municipais deste ano. A convenção, que acontece na noite desta sexta-feira (2), ainda contou com o lançamento de 30 pré-candidatura a vereadores, sendo 10 mulheres e 20 homens.

A coronel da Polícia Militar disse que é uma grande honra ser avalizada por Jair Bolsonaro e afirmou que se sente maravilhada com a oportunidade, pois "a gente que é militar, tem todo um contexto que envolve essa aprovação". Referente ao projeto, ela promete trabalhar fielmente com Beto.

"De coração a gente vai estar junto, de mãos dados para esse projeto. É um projeto feito com coração, estamos ouvindo Campo Grande, nas necessidades mínimas, específicas de cada local. É um projeto que vem com todo amor, carinho e capricho para atender e fazer de Campo Grande, a melhor capital do país", comentou Neidy.

Beto Pereira, presente na convenção, explicou que é um peso importante essa aliança envolvendo o PL e o PSDB, além de explica que o sentimento é o mesmo no que diz respeito ao projeto para Campo Grande.

"Nós entendemos que o PL é um partido importante, principalmente por encampar o mesmo sentimento que nós identificamos e estamos propondo solução para Campo Grande, que é um projeto de mudança".

O presidente municipal do PL, Tenente Portela, declarou que está lançando oficialmente 30 pré-candidatos a vereadores e que a meta é eleger pelo menos cinco nomes nessas eleições para a Câmara Municipal. Em relação ao número em outras prefeituras, ele afirmou que pretende esperar a finalização das convenções.

"Em Campo Grande, a meta é eleger cinco vereadores, mas devemos ter 4, vamos brigar por 5, vamos trabalhar forte até para mais se puder". Questionado se vê a aliança com o PSDB como negativa, ele reitera a fala dos aliados. "Não vejo isso, o pessoal está esquecendo de um detalhe muito simples. A gente não pode perder um patrimônio político desse do PSDB. São eles que estão abrindo a porta para gente".

A primeira-dama Mônica Riedel é uma das presentes no evento, assim como ex-deputado federal Loester Trutis.

