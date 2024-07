Em vídeo, Bolsonaro apoia Beto e indica vice

O candidato à prefeitura de Campo Grande Beto Pereira (PSDB) esteve ontem em Brasília (30) e se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, foi definido o nome que será companheira de chapa de Beto, indicado pelo PL, Coronel Neidy.

O governador Eduardo Riedel e o ex-chefe do executivo estadual Reinaldo Azambuja também estiveram na reunião que indicou a Coronel Neide, que também contou com a presença da própria candidata à vice-prefeita e do Tenente Portela.

A convenção do PL que vai homologar a candidatura da Coronel Neidy como vice-prefeita na chapa de Beto Pereira acontece na próxima sexta-feira, dia 02, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Além de fechar a chapa que terá seu apoio em Campo Grande, Bolsonaro gravou em vídeo sua preferência pelo candidato tucano, dissipando qualquer dúvida sobre essa composição. Assista:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também