Policial federal é preso em operação contra fraude e desvio de dinheiro

Na manhã desta segunda-feira (23), a Polícia Federal prendeu um agente federal durante a segunda fase da Operação Overclean, realizada em Salvador, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista, na Bahia. O policial foi detido por fornecer informações privilegiadas a uma organização criminosa em troca de pagamentos.

A operação, em conjunto com o Ministério Público Federal, visa desarticular uma organização suspeita de fraudar licitações, desviar recursos públicos, cometer corrupção e lavar dinheiro. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e uma ordem de afastamento de um servidor público.

Além disso, R$ 4,7 milhões e diversos veículos de luxo, obtidos pela organização criminosa, foram sequestrados. As investigações revelaram que o grupo movimentou aproximadamente R$ 1,4 bilhão em contratos fraudulentos e obras superfaturadas.

O esquema contou com a colaboração de policiais que repassavam informações confidenciais, incluindo a identificação de agentes federais envolvidos em diligências sigilosas. Os crimes investigados incluem corrupção, peculato, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também