Prefeita exonera Sandro Benites após denúncia de violência psicológica

A prefeita de Campo Grande determinou a exoneração do médico Sandro Trindade Benites da presidência da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) após a divulgação de uma denúncia envolvendo violência psicológica em um relacionamento íntimo.

De acordo com a administração municipal, Benites solicitou oficialmente seu desligamento do cargo nesta segunda-feira (9). Em nota, a prefeitura informou que o afastamento ocorreu para que ele possa se dedicar à apuração e esclarecimento de questões de natureza pessoal.

A decisão veio após uma mulher denunciar o diretor por invasão e ameaça. A vítima manteve um relacionamento extraconjugal com o ex-vereador, que é casado.

Segundo o processo, a mulher procurou a polícia e relatou que sofria pressão e constrangimento durante a relação, que ele também passou a agir de forma mais agressiva após suspeitar que ela estaria se relacionando com outra pessoa.

Com base no relato da vítima e nas informações registradas no boletim de ocorrência, a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para conceder proteção imediata.

Agora, o diretor-presidente fica proibido de se aproximar da mulher, de familiares dela e de possíveis testemunhas, devendo manter distância mínima de 500 metros. Ele também não pode manter qualquer tipo de contato com a vítima, seja pessoalmente, por telefone, mensagens ou redes sociais. Caso descumpra a ordem judicial, poderá ser preso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também