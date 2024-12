Prefeitura entrega casas no Oscar Salazar e contratos na Homex nesta quinta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), estará entregando nesta quinta-feira (18) unidades habitacionais na área do Oscar Salazar para as famílias da Comunidade Mandela, além dos contratos de regularização fundiária para famílias da Comunidade Homex.

Serão entregues, na região urbana do Segredo, mais 31 unidades habitacionais, que tiveram as obras concluídas após cerca de um ano depois de serem iniciadas devido ao incêndio que atingiu a Comunidade Mandela em novembro do ano passado.

As áreas para construção das unidades foram selecionadas com base na proximidade de estruturas públicas, como escolas, CRAS e postos de saúde, garantindo acesso dos moradores aos serviços básicos e uma boa qualidade de vida.

Desde o desastre que atingiu a Comunidade Mandela, a prefeitura vem entregando, de forma gradativa, 187 unidades habitacionais, construídas por uma construtora credenciada pelo Programa Credihabita, com um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões.

A entrega das casas no Oscar Salazar acontece às 14h na Rua Rosa Maria Lopes Contos, no bairro Oscar Salazar Moura da Cruz, na Região Urbana Segredo, em frente à casa 7.

Já a entrega de contratos na Homex acontece às 17h na Escola Municipal Profa. Maria Regina de Vasconcelos Galvão, na Rua José Pedrossian n° 1270, no Bairro Parque Novo Século.

