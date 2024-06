Presidente da Bolívia alerta para um possível golpe militar no país

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou nesta quarta-feira (26), por meio de seu perfil oficial no X, antigo Twitter, um possível golpe militar em andamento neste momento no país. Nas redes sociais circulam imagens de veículos militares e tanques estacionados na Praça Murillo, local onde está localizada as sedes do governo boliviano e do Congresso da Bolívia.

“Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, disse o presidente boliviano em sua rede social.

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024

A denúncia também partiu do ex-presidente boliviano Evo Morales, que ao contrário de seu sucessor, foi mais enfático e afirmou, também em publicação no X, que “um golpe de Estado está se formando”. A publicação vem acompanhada de um vídeo que mostra movimentação militar nas ruas de La Paz, capital da Bolívia.

“Neste momento, pessoas das Forças Armadas e tanques estão posicionados na Plaza Murillo. Convocaram uma reunião de emergência no Estado-Maior do Exército, em Miraflores, às 15h, em uniformes de combate. Convocamos os movimentos sociais do campo e da cidade para que defendam a democracia”, afirmou Evo.

Se gesta el Golpe de Estado.

En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo.



Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate.



Convocanos a los movimientos… pic.twitter.com/87V8WAtRO7 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2024

