O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Francisco Joseli Parente Camelo, afirmou neste sábado (16), em fala dada ao CNN Entrevistas, que o governo de Bolsonaro com muitos militares "foi um erro".

“Nós, militares, temos que estar subordinados ao poder civil. O ministro da Defesa tem que ser civil. Nós temos a nossa competência como prevê a Constituição, a garantia dos poderes constituições e da lei da ordem. É para isso que temos que nos preparar e não se misturar com a política”, acrescentou.

Ele também comentou sobre o papel dos comandantes militares durante o governo de Bolsonaro. “Estamos em fase investigatória, ainda existe a presunção de inocência. É a fase inicial. Após isso, se houver provas, após a denúncia, serão julgados”, afirmou.

“O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão e fundamentou de maneira brilhante que o crime era da Justiça comum. Estamos ao lado do STF, não estamos contra”, completou, comentando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de trazer para a Corte a competência de julgar crimes como a tentativa de golpe de 8 de janeiro.

Sobre as penas, ele afirmou que o STM não vai “passar pano” ou “passar a mão” na cabeça de nenhum militar.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também