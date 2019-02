Proposta do Coronel David tem apoio de policiais

O deputado estadual pelo PSL, coronel David, apresentou proposta na Assembleia Legislativa na quarta-feira (6), onde pede ao Governo do Estado a garantia de amparo jurídico aos agentes das forças de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, que sofrerem processos judiciais.

De acordo com o parlamentar a defesa jurídica deve ser oferecida e garantida, para os servidores que no desempenho de suas funções possam responder a algum processo no campo penal ou cível. “Pedimos essa cobertura e essa retaguarda do Governo do Estado na defesa dos nossos policiais, servidores em geral da segurança pública que muito fazem por todas as pessoas que moram no MS”.

Em conversa com o cabo Mario Sergio Couto, presidente da Associação de Cabos Centro Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares de MS (ACS PMBM MS), foi dito que, o amparo jurídico é um dos anseios de toda a tropa.

“Acredito que novos tempos virão para a área da Segurança Pública, em especial a PM. Estamos há quase 20 anos, sem respaldo jurídico, nossos policiais estão esmorecidos e desmotivados. Será um avanço tremendo para a categoria”, disse Couto.

Ele explicou que a categoria sofre com inúmeros processos em atitudes tomadas durante o trabalho, em ocasiões não letais e situações letais. “Acreditamos que o governo estadual e federal deva respaldar nossos policiais, que saem de suas casas para proteger e servir a população, e em casos esporádicos acabam por agir em sua própria defesa”.

Couto afirmou que deve se reunir com o deputado estadual Coronel David para transmitir outras questões pedidas pelos 3.200 associados. O próximo objetivo, segundo ele, é viajar para Brasília junto a associações de todo o Brasil para pedir a retirada dos militares da reforma da Previdência. “Nossa atividade é diferenciada, somos uma categoria diferenciada, veja bem, enquanto muitos têm folga, se divertem no carnaval, nós estamos trabalhando”, concluiu o cabo.

